La ville de Saint-Paul informe les administré.e.s de la tenue du recensement militaire à la mairie annexe du Bernica à compter du 3 janvier 2022. Ce recensement est une démarche obligatoire pour les filles comme pour les garçons âgé.e.s de 16 ans pour qu'il puisse participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC). Les pièces à fournir sont : le livret de famille, une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre pièce justifiant de la nationalité française) ainsi qu'un justificatif de domicile. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le recensement militaire ou le recensement citoyen obligatoire, késako? Il s’agit d’une démarche obligatoire et indispensable pour les filles et les garçons âgés de 16 ans pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).



Rattaché au Service élection de la ville de Saint-Paul, le recensement militaire se déroule pour la première fois à titre expérimental à la mairie annexe du Bernica à partir du 3 janvier 2022. Un service de proximité, au plus près de la population des hauts du territoire, qui concerne tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Les Français non recensés peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans en effectuant volontairement la démarche du recensement.

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

Les pièces à fournir sont :

• le livret de famille.

• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française).

• un justificatif de domicile.



Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Paul ici