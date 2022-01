Des ateliers de préparation à la parentalité avec l'association Grandi Ansanm, association réunionnaise d'accompagnement, sont proposés aux futurs parents saint-paulois. Depuis le 9 décembre 2021, cette association réunionnaise d'accompagnement en parentalité accueille, uniquement sur réservation, les parents à la Saline et à l'Étang Saint-Paul chaque jeudi et à Plateau Caillou chaque vendredi. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces ateliers sont gratuits et d’une durée d’1 h 30. Sur la thématique des émotions et besoins, ou d’expérimentation de l’écoute active, il y a parfois la participation d’artistes (musique instruments Lontan, théâtre, art plastique ) ou de professionnels de méditation pleine conscience, du portage bébé, du chant prénatalParticipation à maximum 3 ateliers "découverte" par personne.

Les ateliers en "cycle" sont 4 ateliers de 3h pour les futurs parents avec participation financière selon revenus . Pour les parents de jeunes enfants, un projet de 8 ateliers de 3h du "cycle vivre et grandir ensemble" créé par Catherine Dumonteil Kremer est en préparation. Soutenue entre autres par le Ministère des Outre-Mer, la CAF de La Réunion, l’observatoire de la parentalité, ou encore parentalité créative, l’association Grandi Ansanm associe l’art et la culture réunionnaise à la parentalité en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire composée d’une aide médico-psychologique, de médecins, d’une accompagnante en parentalité du réseau parentalité créative, de pédiatres, d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une auxiliaire de puériculture.