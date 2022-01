Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-Paul rappelle aux administré.e.s que l'inscription sur les listes électorales pour l'élection présidentielle est les législatives de 2022 est possible dès à présent. Vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les législatives. Pour tout renseignement : 0262 34 49 40. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

