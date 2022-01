Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Le vaccinobus se tiendra ce lundi 3 janvier 2022 à l'Hermitage, sur le mail de Rodrigues. L'accueil en journée continue, jusqu'à 18h, pour toutes les personnes de plus de 12 ans et sans rendez-vous. Pour rappel, médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes souhaitant se faire vacciner. (1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel pour les personnes concernées). Nous publions-ci dessous la liste des documents à fournir. (Photo ville de Saint-Paul).

Le vaccinobus se tiendra ce lundi 3 janvier 2022 à l'Hermitage, sur le mail de Rodrigues. L'accueil en journée continue, jusqu'à 18h, pour toutes les personnes de plus de 12 ans et sans rendez-vous. Pour rappel, médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes souhaitant se faire vacciner. (1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel pour les personnes concernées). Nous publions-ci dessous la liste des documents à fournir. (Photo ville de Saint-Paul).