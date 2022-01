La ville de Saint-Paul informe les administré.e.s de la réorganisation des marchés forains pour limiter la propagation du Covid-19. Le marché forain du vendredi qui se déroule traditionnellement sur le front de mer de Saint-Paul est maintenu. Une jauge sera cependant appliquée afin de limiter le nombre de personnes pouvant être présentes en même temps dans un même espace, indique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

A chaque entrée (Quai Gilbert) et du côté du Débarcadère, un dispositif de sensibilisation sera mis en place : du gel hydroalcoolique et des affiches rappelant les consignes sanitaires en vigueur seront présents. Des agents de la police municipale effectueront un contrôle régulier de la jauge et patrouilleront à l’intérieur du marché.

Afin de permettre une meilleure gestion des flux, notamment dans les fils d’attentes, des dispositifs ont été mis en place. La rue du Front de mer entre la rue du Général de Gaulle et la rue de la Buse sera en sens unique (sens sud/nord) et une déviation par la rue de la Buse pour les véhicules venant du nord. En renfort, une signalétique ainsi que des barrières de sécurité seront mis en place à partir du 7 janvier 2022.

À noter que la circulation au coeur du marché forain, n’est pas modifiée. Le sens unique demeure dans la rue du front de mer dans la partie comprise entre la rue Général de Gaulle et la rue Suffren (sens Sud Nord) ainsi que la déviation par la rue Elie Eudor pour les véhicules venant du Sud.

Pour les marchés forains du samedi à Saint Paul et du dimanche à l’Hermitage, le dispositif existant ne change pas.

La ville de Saint-Paul applique les règles sanitaires en vigueur, le port du masque et les gestes barrières sont plus que jamais indispensables dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19.