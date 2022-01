Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 15 heures

La ville de Saint-Paul informe les administré.e.s du retour de l'opération vacances culturelles du 10 au 21 janvier 2022. Celle-ci aura lieu dans le réseau de lecture publique de la commune et à la Maison Serveaux. Au programme plusieurs ateliers seront organisés autour du cirque, de la photo, de la danse, du steel pan, et de l'artisanat. Plusieurs de ces ateliers seront réservés aux enfants âgés de 4 à 12 ans et plus. L'inscription est obligatoire pour chaque atelier et se fait au 02 62 34 49 20. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Paul informe les administré.e.s du retour de l'opération vacances culturelles du 10 au 21 janvier 2022. Celle-ci aura lieu dans le réseau de lecture publique de la commune et à la Maison Serveaux. Au programme plusieurs ateliers seront organisés autour du cirque, de la photo, de la danse, du steel pan, et de l'artisanat. Plusieurs de ces ateliers seront réservés aux enfants âgés de 4 à 12 ans et plus. L'inscription est obligatoire pour chaque atelier et se fait au 02 62 34 49 20. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)