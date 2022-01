Ce 5 janvier 2022, a été diffusé l'émission "Rant dann' ron èk Saint-Paul" sur Antenne Réunion. Cette diffusion a mis à l'honneur la classe passerelle de l'école maternelle de Grande Fontaine. Depuis le 14 avril 2021, tous mercredis une semaine sur deux, Antenne Réunion passe une émission sur la ville de Saint-Paul, son histoire, ses habitants, et ses actualités. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul ( Photo ville de Saint-Paul)

Depuis le 14 avril 2021, la ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution.



Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement. Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril 2021, aborde toutes les thématiques relatives du territoire.



Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!



Le thème de l'émission du 5 janvier 2022 : la classe passerelle à l’école maternelle de Grande Fontaine. La ville de Saint-Paul a mis en place, en partenariat avec le rectorat et la caisse des allocations familiales, une classe passerelle en 2019 dans l’école maternelle de Grande Fontaine.



Elle a été créée afin de donner la même chance de réussite scolaire aux tout-petits qui n’ont pas bénéficié d’un mode d’accueil collectif ou individuel. La classe passerelle accueille des enfants âgés de 2 à 3 ans, elle est gérée conjointement par une enseignante et une éducatrice de jeunes enfants, avec le soutien d’une assitante maternelle. Elle s’inscrit dans le projet global de la ville de Saint-Paul, terre apprenante et innovante et fait partie intégrante du projet école.