Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Du 20 au 22 janvier 2022, on vous propose de réinventer le monde, de rêver d'aventures, de vous évader grâce au pouvoir unique des mots! Plongez dans les livres à l'occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture placée cette année sous le thème de l'Amour. Un univers où mondes et merveilles prendront toute leur place dans l'imaginaire des grands et des petits durant ces nuits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : la ville de Saint-Paul)

Du 20 au 22 janvier 2022, on vous propose de réinventer le monde, de rêver d'aventures, de vous évader grâce au pouvoir unique des mots! Plongez dans les livres à l'occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture placée cette année sous le thème de l'Amour. Un univers où mondes et merveilles prendront toute leur place dans l'imaginaire des grands et des petits durant ces nuits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : la ville de Saint-Paul)