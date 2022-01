Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 17 heures

La ville de Saint-Paul instaure des jauges et des plusieurs règles sanitaires, dont la distanciations, afin de limiter la propagation du covid-19 lors du marché forain. Ce dernier est maintenu tous les vendredis sur le front de mer, mais une jauge sera appliquée et vérifiée régulièrement par des agents de la police municipale. Un sens de circulation, des affiches de préventions, et le port du masque seront mis en place. ( Photo ville de Saint-Paul)

