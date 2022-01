Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Face à la propagation rapide du coronavirus sur La Réunion ces dernières semaines, un nouveau centre de dépistage s'ouvre dès le lundi 10 janvier à la maison de santé, de prévention et du bien être situé à La Saline Les Hauts, à Saint-Paul. Le centre est ouvert de 8h00 à 13h30. Les tests sont gratuits pour les vaccinés, les mineurs, et les personnes identifiées comme cas contact à risque. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

