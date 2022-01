Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

La ville de Saint-Paul vous informe de la fermeture du service Aménagement opérationnel et programmation logement et le service Foncier et gestion patrimoniale ce mercredi 12 janvier. Le public ne sera pas accueilli. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

