La ville de Saint-Paul présente deux jeunes sportifs Saint-Gillois qui se sont illustrés lors des finales en savate boxe française, organisées en Isère dans la Côte Saint-André le 8 janvier 2022. Quentin Refesse et Florent Armougom, tous les deux pensionnaires du Club -omnisports de Saint-Gilles ont décroché le titre de champion de France. Nous publions ci-dessous el communiqué de la ville. (Photo : Toto Armougom, Facebook)

Ces espoirs Saint-Gillois décrochent ces titres lors des finales organisées en Isère dans la Côte Saint-André le 8 janvier 2022. La Ville de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024, adresse ses félicitations à Quentin et à Florent pour leurs incroyables performances.

Pour rappel, la savate constitue un sport de combat pieds et poings. Quentin Refesse est désormais champion de France de sa discipline en moins de 56 kilos. Florent Armougom est, lui, titré en moins de 70 kg. Ils visent maintenant une victoire finale aux championnats de France de kick-boxing en mars prochain.



Ce brillant duo est rentré à La Réunion ce mardi 11 janvier. Leurs excellents résultats permettent de susciter des vocations. Saint-Paul, également ville active et sportive, souhaite encourager la réussite des sportives et sportifs. Notamment chez les plus jeunes. Le but est de leur donner les moyens d’accéder au plus haut niveau.

L’ambition sportive de la municipalité est de favoriser leur ascension sociale et sportive. Le sport représente en effet un facteur d’intégration sociale par excellence.

La commune dispose aussi d’un vivier de talents important dans tous ses Bassins de vie. Le territoire Saint-Paulois compte 295 associations sportives et 21.000 licencié.es.

Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Paul