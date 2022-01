La ville de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024, accueille des athlètes internationaux. Leur venue conforte l'image de la commune comme terre de championnes et de champions. Nous publions ici le communiqué de la ville (Photos : ville de Saint-Paul)

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et l’adjointe du Bassin de vie de Saint- Paul centre, Céline Charolais, les rencontrent ce vendredi 14 janvier 2021. Le rendez- vous est donné sur la piste du stade olympique là où ils s’entraînent actuellement.



Saint-Paul, ville active et sportive, leur offre un camp de base conforme aux exigences du haut niveau. Les infrastructures sont ainsi adaptées à leurs besoins pour se préparer dans des conditions optimales.



Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, échange notamment avec la vice- championne du lancer du disque aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Mélina Robert-Michon, également vice-championne du monde et d’Europe. Mais aussi avec Jimmy Gressier, triple champion d’Europe espoirs de cross, recordman d’Europe du 5 kilomètres.



Ces deux têtes d’affiche mènent une forte délégation composée entre autres de 12 spécialistes du demi-fond et du fond. Trois d’entre eux choisissent Saint-Paul pour préparer les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Jimmy Gressier participera aux JO tout comme Medhi Belhadj, vice-champion d’Europe de France de 3 000 m steeple.



Claire Palou constitue une chance de médaille sur 3 000 m steeple pour Paris 2024. La Tricolore est vice-championne d’Europe dans sa catégorie en cadette et junior. Elle a aussi été championne de France en salle sur 1 500 m.



La présence de ces grands espoirs en terre Saint-Pauloise permet de renforcer l’attractivité du territoire. La venue d’équipes nationales représente un objectif majeur de la municipalité. La ville apparaît comme une destination de choix pour les athlètes de haut niveau.



Les récentes performances de l’équipe de France de saut à la perche en démonstration à Plateau Caillou en décembre donnent un rayonnement inégalé à la commune.



Le décathlonien, Kevin Mayer, vice-champion olympique à deux reprises, et recordman du monde de sa discipline, avait aussi effectué le déplacement. D’autres grands noms devraient aussi venir s’entraîner à Saint-Paul dans les prochains mois.