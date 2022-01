Publié le Dimanche 16 Janvier à 08H00 / Actualisé le Dimanche 16 Janvier à 12H24

La ville de Saint-Paul recrute un.e directeur.rice de la communication et du protocole H/F , un.e chargé.e d'inventaire du patrimoine H/F, un.e responsable du service gestion des espaces publics secteur nord H/F, un.e responsable du service courrier, accueil, standard H/F et un.e responsable service contrôle et précontentieux urbanisme H/F. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

