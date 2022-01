Publié il y a 18 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le Vaccinobus effectuera un arrêt le lundi 24 janvier 2022 sur la Place du marché forain de la Saline, dans les hauts, de 8h30 à 18 heures. La carte vitale ou l'attestation de droits est à fournir. Un résultat du laboratoire est demandé en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois. Une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs de 12 -15 ans. Celle-ci doit être remplie et signée à l'arrivée dans le centre de vaccination. Les parents du mineur pourront fournir leur carte vitale ou celle de leur enfant. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

