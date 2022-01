Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 22 heures

Le Cercle des échiquiers de l'Ouest accueille jusqu'au 23 janvier 2022 le grand maître international (GMI) d'échecs au CREPS (Centre de ressources et d'expertise de la performance sportive) de Saint-Paul. Fabien Libiszewski participera à un stage et à un tournoi avec les joueurs saint-paulois et du reste de l'île. Ce titre de GMI constitue le titre le plus important décerné par la Fédération Internationale des Échecs selon les résultats des joueurs. Sa présence représente un moment rare. Cet invité prestigieux revient pour la seconde année consécutive dans la commune saint-pauloise. (Photo : Wikimedia)

