A l'instar des autres villes de l'île, Saint-Paul s'est plongé dans les Nuits de la lecture, une sixième édition autour de l'amour pour les petits comme pour les grands. Un univers où mondes et merveilles prendront toute leur place dans l'imaginaire des grands et des petits durant ces nuits précise la ville. Les Nuits de la lecture se sont déroulés dans le réseau de lecture publique de la ville, du jeudi 20 janvier au samedi 22 janvier 2022. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Du 20 au 22 janvier 2022, on vous a proposé de réinventer le monde, de rêver d’aventures, de vous évader grâce au pouvoir unique des mots! Ensemble, nous avons plongé dans les livres à l’occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture placée cette année sous le thème de… l’Amour!

Un univers où mondes et merveilles prendront toute leur place dans l’imaginaire des grands et des petits durant ces nuits. Sans compter sur les vacances culturelles qui se sont invitées aux Nuits de la lecture dans le réseau de lecture publique de Saint-Paul : Médiathèque Leconte-de-Lisle, Médiathèque Michel Adélaïde, bibliothèque du Guillaume, bibliothèque de Plateau Caillou, bibliothèque de Bois-de-Nèfles.

Au programme de cette manifestation nocturne : des restitutions d’ateliers qui se sont déroulés dans le cadre des Vacances Culturelles, théâtre de marionnettes, spectacles, expositions, soirée pyjama-lecture… Autant d’activités qui ont comblé de joie petits et grands.



Le final de ces Nuits de la lecture s’est déroulé à la bibliothèque du Guillaume avec une exposition des objets artisanaux réalisés par les enfants durant les vacances culturelles avec l’aide des association Ragasi, Kosasa et la conteuse Chanel Huet.

Du côté de Plateau Caillou, les enfants ont interprété la tragédie de Roméo et Juliette. Une version bien locale baptisée : Ziliet ek Roméo, batail dan la kour avec la Cie Acta et l’association Tibwa. Pour finir en beauté cette journée, la Cie Cirké Craké a proposé un spectacle de cirque.

La Ville de Saint-Paul remercie toutes les associations et les artistes qui ont participé à cette 6ème édition des Nuits de la lecture dans les différents réseaux de lecture publique. Et merci à tous les enfants et parents qui ont participé aux vacances culturelles et aux nuits de la lecture dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Rendez-vous l’année prochaine !