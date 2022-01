Publié le Lundi 24 Janvier à 12H05 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 12H08

Lylou Jourdan et Estelle Grange deux gymnastes qui évoluent Club de GR la Saline ont été qualifiées pour représenter La Réunion ce samedi 22 janvier 2022 au Championnat de France de gymnastique rythmique. Lylou Jourdan a décroché la première place dans sa catégorie avec 11.834 points. Estelle Grange a quant à elle terminé 13ème sur 42 dans sa catégorie. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : Cybile C. Photography)

Lylou Jourdan et Estelle Grange deux gymnastes qui évoluent Club de GR la Saline ont été qualifiées pour représenter La Réunion ce samedi 22 janvier 2022 au Championnat de France de gymnastique rythmique. Lylou Jourdan a décroché la première place dans sa catégorie avec 11.834 points. Estelle Grange a quant à elle terminé 13ème sur 42 dans sa catégorie. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : Cybile C. Photography)