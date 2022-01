La ville de Saint-Paul informe ses administré.e.s de l'inscription sur les listes electorales, un processus obligatoire pour être en mesure de voter pour les prochaines élections, la présidentielle et les législatives. Vous avez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous inscrire pour la présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les législatives. Les inscriptions sont possibles en ligne, en mairie ou par courrier. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour le faire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Le site du Service Public vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :



• en ligne, grâce au téléservice disponible sur le site du Service Public sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;



• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;



• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Pour tout renseignement le numéro de téléphone du service Elections : 0262 34 49 40.