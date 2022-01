Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Saint-Paul, propose ce samedi 29 janvier 2022, un atelier gratuit sur le thème du développement durable, de 9h à 12h, à l'école élémentaire publique Louise-Siarane. L'association SO Green vous apprendra à cette occasion à fabriquer des cosmétiques et des produits ménagers à base de produits naturels. L'inscription et le pass sanitaire sont obligatoires. (Photo : ville de Saint-Paul)

