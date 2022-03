Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

L'EFS et la ville de Saint-Paul remercient les bénévoles pour l'accueil et leur mobilisation lors de la collecte de sang du 7 mars 2022 à la Maison pour Tous de Carosse à Saint-Gilles-Les-Bains.Grâce à ce soutien précieux, l'EFS a pu accueillir 26 candidats au don et recueillir 26 poches de sang. 2 personnes sont venues pour la première fois donner leur sang ! Pour information, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion. Une poche de sang équivaut à trois vies sauvées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

