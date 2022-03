Ce jeudi 17 mars 2022, Saint-Paul accueillera la prochaine collecte de sang organisé par l'EFS. Pour effectuer les donations, il faut s'inscrire au préalable. La collecte se tiendra à l'Académie des Dalons au Bernica. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’Établissement français du sang La Réunion Océan Indien et l’Académie des Dalons vous invitent à faire une bonne action : Prenez rendez-vous sur la prochaine collecte organisée à l’Académie des Dalons au Bernica le jeudi 17 Mars 2022 ! Sauver des vies vous avez ça dans le sang !

L’EFS est organisée pour accueillir la mobilisation spontanée le jour de la collecte. En donnant une heure de votre temps aux autres, dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape de prélèvement, vous faites un geste essentiel et généreux ! Une bonne action qui participera à sauver trois vies !

Réservez vite votre rendez-vous pour sauver des vies en nous appelant au 0262 90 53 92 ou en ligne sur le site Mon Rendez-vous don de sang : Lien mon rdv sang pour s’inscrire sur la collecte. Suis-je éligible au don de sang ? Voici le lien pour tester votre éligibilité. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

A la Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien. La mobilisation doit se poursuive pendant les fêtes car les patients ont toujours besoin de transfusions dans cette période si particulière où chacun se recentre plus sur ses proches et sa famille.



Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Vous trouverez en PJ le visuel pour vos réseaux sociaux ou vos collaborateurs et des informations complémentaires sur le don de sang.

Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.

Un grand merci à vous pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades !