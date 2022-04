Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 4 heures

Organisée par l'association sportive de Bois-de-Nèfles Saint-Paul, la 2ème édition de l'aquathlon dédié aux jeunes "Kids Aquathlon" s'est déroulé le 2 avril 2022 sur le site de la piscine municipale de Bois-de-Nèfles. Cette rencontre sportive, placée sous l'égide de la fédération française et la Ligue Réunionnaise de Triathlon, combine natation et course à pied(Photo - Mairie de Saint-Paul)

