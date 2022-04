Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

Ce mercredi 6 avril 2022, la ville de Saint-Paul s'est mobilisée à la Grotte du Peuplement en faveur des plus démunis et des sans abris. En partenariat avec le lycée hôtelier, la Croix-Rouge et l'association "Les cuisines solidaires - la table des chefs" des repas ont été distribués. L(Photos - Mairie de Saint-Paul)

