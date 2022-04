En partenariat avec le comité USEP de la Réunion, la ville de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024, a accueilli 500 marmailles venus de toute l'île au stade Olympique Paul Julius Benard à Cambaie, pour le lancement du Relais autour du monde ce mercredi 6 avril 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pauloise (Photo : mairie de Saint-Paul)

Plus de 500 jeunes Réunionnais à Saint-Paul

De la primaire au lycée, ce sont plus de 500 jeunes qui se sont donnés rendez-vous sur le territoire Saint-Paulois, au stade Olympique Paul Julius Benard, pour une journée hautement sportive.

Un défi de taille, dont le Comité Départemental de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) a été choisi pour être l’opérateur de cette manifestation d’envergure, en partenariat avec la ville de Saint-Paul , ville active et sportive.

Une première mondiale pour Paris 2024

Cette journée inaugure le 1er événement de Paris 2024 à l’échelle mondiale, répondant à une date symbolique qui est la Journée internationale du sport pour le développement et la paix.

Connecter et rassembler toutes les ambassades mondiales et DROM-COM labellisés Terre de Jeux 2024, autour de la pratique sportive, c’est avec le sourire que Thierry Grimaud, délégué départemental de l’USEP, voit les marmay pratiquer avec joie à de multiples activités sportives. Tout un panel sportif est proposé aux jeunes réunionnais: Karaté, rugby, course, haltérophilie ou jeux de parcours d’obstacles…

Découverte et transmission

Sur place, des associations et des stands sur le développement durable, la santé et le handicap répondent présents pour sensibiliser la jeunesse.

Faire découvrir de nouveau domaine et transmettre les valeurs du sport, la ville de Saint-Paul se félicite de cette initiative qui fait aussi l’objet de la promotion des jeux olympiques de Paris 2024.

Saint-Paul fière de ses champions !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul.