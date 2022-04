Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et le Conseil municipal souhaitent un Pouttandou Vajtoukkel 5123 à l'ensemble de la communauté Tamoule de Saint-Paul et de La Réunion ! "Que cette année soit synonyme de paix, de prospérité, d'épanouissement et de santé pour vous et vos proches !" ajoute la mairie dont nous publions ici le communiqué (Photos ville de Saint-Paul)

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et le Conseil municipal souhaitent un Pouttandou Vajtoukkel 5123 à l'ensemble de la communauté Tamoule de Saint-Paul et de La Réunion ! "Que cette année soit synonyme de paix, de prospérité, d'épanouissement et de santé pour vous et vos proches !" ajoute la mairie dont nous publions ici le communiqué (Photos ville de Saint-Paul)