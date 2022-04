Publié il y a 47 minutes / Actualisé le Mardi 05 Avril à 07H33

La Ville de Saint-Paul informe que la circulation et le stationnement seront interdits par tronçon sur le Boulevard Leconte Delisle (partie sable) à l'Hermitage-les-Bains, jusqu'au vendredi 30 septembre 2022. Cela, afin de permettre le bon déroulement des travaux de l'opération "Frange Boisée" réalisés par l'entreprise Austral Aménagement & Développement, sous maîtrise d'ouvrage de la Mairie de Saint-Paul. Il s'agit de la portion comprise entre le restaurant chez GO et le rond-point en intersection avec le chemin Père Lafrite.

