Publié le Vendredi 15 Avril à 09H30 / Actualisé le Vendredi 15 Avril à 15H25

Ce samedi 16 avril 2022, les jeunes du dispositif parcours citoyen sportif de l'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP) organise une manifestation au plateau sportif près de l'école Emile Hugot à Savanna de 8h00 à 15h15. Le but : relever des défis ludiques et sportifs. L'évènement est destiné aux adolescent(e)s âgé(e)s entre 12 et 17 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

