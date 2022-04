Ce samedi 16 avril 2022, l'association Fan Club PSG La Réunion, en partenariat avec l'association CLEF et l'association Ciel 974, a organisé pour les habitants des Orangers dans le cirque de Mafate, une chasse aux oeufs de Pâques pour les enfants et une distribution de denrées pour les 37 familles de l'îlet.

Parce qu’ils ont encore plus besoin de solidarité en ces temps difficiles, le Fan Club PSG La Réunion ont souhaité proposé aux habitants des Lataniers et des Orangers (Cirque de Mafate), une journée partage à l’occasion de la fête de Pâques. Petits et grands ont s’amuser en partant à la chasse aux œufs et en participant aux ateliers jeux proposés.

Le spectacle de Niko l’As, le magicien, a accentué la magie de cette journée solidaire.

Les adhérents du Fan Club PSG La Réunion et les partenaires ont également offert 3 tonnes de denrées alimentaires et autres produits utiles.