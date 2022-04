Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Mardi 19 avril 2022, la municipalité de Saint-Paul réalise une visite de chantier des travaux d'extension du cimetière du Guillaume qui ont débuté en février 2022. Le but de cette visite : effectuer le suivi des travaux et de ses avancements. Pour rappel, la livraison de l'opération doit intervenir d'ici la fin d'année 2022 et prévoit la construction de 683 concessions et de 65 colombariums supplémentaires (édifices où l'on place les urnes funéraires). Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos - Ville de Saint-Paul)

