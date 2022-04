Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Saint-Paul organise sa 12ème édition du concours "Cours et balcons fleuris". Ce concours "a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s'ils résident ou exercent en habitat collectif" expliquent la mairie saint-pauloise. Les inscriptions se poursuiventjusqu'au 30 avril 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration - Ville de Saint-Paul)

