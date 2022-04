Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'association Omnisport Saintgilles (AOSG), qui a pour but de développer et de promouvoir la boxe française et le karaté dans le quartier de Grand Fond à Saint-Gilles-les-Bains, accueille de nombreux jeunes champions et championne de kick-boxing. Retour sur le palmarès pendant le week-end de Pâques avec la ville de Saint-Paul, nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

