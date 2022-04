Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Entre le mardi 19 et le vendredi 22 avril 2022, une classe parmi six écoles de chaque bassin de vie de Saint-Paul a pu bénéficier d'un atelier de découverte de l'espace. Animés par l'astronome Bruno Payet pour l'association Pikali en partenariat avec la ville de Saint-Paul et l'Académie de La Réunion, ces ateliers ont permis aux marmailles de mieux connaître le système solaire (Photo Ville de Saint-Paul)

