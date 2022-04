Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Samedi 30 avril 2022, de 16h à 23h30 la ville de Saint-Paul propose d'observer le ciel et les astres en compagnie de l'association Pikali et de l'ingénieure aérospatiale Erika Velio. Cette opération annuelle menée par la SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion) et consiste à éteindre les éclairages artificiels afin de protéger les espèces endémiques impactées par ces derniers. Le rendez-vous est donné au débarcadère de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville à ce sujet. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

