Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Vendredi 29 avril 2022, la ville de Saint-Paul organise une journée conviviale dédiée aux séniors au chemin Pavé Lougnon de 9h à 15h30. Au programme: animation musicale, jeux, dégustation et des visites guidées patrimoniales du site emblématique de Bellemène. Cette journée se fera également en présence des membres de l'association sportive, culturelle et loisirs de Bellemène et du club de personnes âgées du bassin de vie du Guillaume. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

