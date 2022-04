La commune de Saint-Paul informe les commerçants et les forains que la braderie commerciale des fêtes de juillet se déroulera du 4 au 14 juillet 2022 et que la fête foraine organisée au parc Expobat se tiendra du 1er au 14 juillet. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 29 avril 2022 (le cachet de la Poste faisant foi). Les dossiers sont à renvoyer à l'Hôtel de Ville (Photo : mairie de Saint-Paul)

Les documents pour les dossiers sont à télécharger ici et ici. Plus d'informations au 02 62 45 90 69 ou le 02 62 45 80 17 et sur le site de la ville de Saint-Paul