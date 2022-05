Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jusqu'au jeudi 30juin 2022, la ville de Saint-Paul modifie la circulation et le stationnement à l'Hermitage-les-Bains, au niveau de l'allée des îles Éparses et du parking du Beach club. Durant cette période, la circulation sera régulée par alternat manuel et le stationnement sera interdit au droit du chantier de l'opération "Frange boisée", actuellement en cours. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo - Ville de Saint-Paul)

