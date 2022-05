Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des travaux de création de réseau d'eaux pluviales et de voirie se déroulent actuellement sur la route nationale 1A à la Saline-les-Bains, au niveau de l'intersection avec la rue des Casques. La ville de Saint-Paul informe donc que la circulation sera régulée par alternat manuel et le stationnement sera interdit au droit du chantier, entre 8h30 et 15h30 du lundi au vendredi jusqu'à la fin du chantier prévue en date du vendredi 3 juin. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

