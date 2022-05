Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Ce mardi 3 mai 2022, les résidents du village des aînés et les membres du conseil communal des enfants et des jeunes ont partagé un moment convivial et magique à la fois, à l'occasion de la clôture de l'action des "Jours de la Nuit". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos - Ville de Saint-Paul)

