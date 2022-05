À compter de ce mercredi 4 mai 2022, et pendant trois jours, se déroule le championnat de France de Raid UNSS à La Réunion. Un évènement inédit sur notre département. Pour l'occasion, 421 collégiens de 26 académies différentes vont concourir. Cette manifestation est un temps fort de l'année scolaire pour l'UNSS. (Photo d'illustration / Département)

VTT, pack raft, natation… Dès ce mercredi 4 mai et jusqu’au vendredi 6 mai 2022, les jeunes athlètes vont pratiquer diverses activités aux quatre coins de l’île. L’occasion pour les collégiens venus de métropole de découvrir les beautés des rivières de l’Est, en passant par le Maïdo ou encore le lagon de l’Ouest. Ils s’affronteront sur 10 épreuves différentes, ce qui représente pas moins de 15 heures de compétition et près de 100 km parcourus en trois jours.

Au programme de la première journée d’activités, descente en rappel, pack-raft, kours la roue, sprint et trail. Le tout organisé à Sainte-Suzanne. Le lendemain, jeudi 5 mai, les collégiens s’attaqueront au trail, au VTT et à la descente en canyon dans les berges de la rivière du Mât. Pour terminer ce périple, le vendredi 6 mai, ils arpenteront les hauts du Maïdo pour une journée rythmée entre trail et VTT. C’est à l’issue de cette énième journée que l’on connaîtra, qui, de l'ensemble des équipes engagées, remportera le titre de champion de France de Raid UNSS.

En tout, 62 équipes de la France entière vont s’affronter pendant ces trois jours. Des équipes venues de 26 académies différentes. Cinq d’entre elles vont représenter haut et fort les couleurs de La Réunion.

Lire aussi - Championnat de France de Raid multisport : l'équipe du collège Emile Hugot dans les starting-blocks

- Les chiffres de ce championnat -

384 passagers (273 collégiens, 111 adultes) et 204 VTT

Élèves : 248 sportifs

50 suppléants et reporters

50 Jeunes Officiels spécialistes

Enseignants : 110 accompagnateurs

120 organisateurs (professeurs d’EPS, UNSS, spécialistes et bénévoles) 26 académies représentées

62 équipes engagées

54 de France hexagonale

8 de France ultra-marine (1 Mayotte et 7 La Réunion) Les équipes engagées

7 équipes de La Réunion – 42 élèves

Collège Achille Grondin – Saint-Joseph

Collège Émile Hugot – Sainte-Clotilde

Collège Ligne des Bambous – Saint-Pierre

Collège Adrien Cadet – Les Avirons

Collège La Salle Saint-Charles – Saint-Pierre

Collège Joseph Hubert – Saint-Joseph

Collège Jules Solesse – Saint-Paul

1 équipe de Mayotte

54 équipes de France hexagonale

Suivez l'événement sur la page Facebook de UNSS Réunion.

www.ipreunion.com / [email protected]