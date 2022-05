Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022, de 9h à 12 heures, la ville de Saint-Paul propose aux seniors de son territoire des activités d'ateliers créatifs, de bien-être et de sorties découvertes au CREPS du front de mer dans le cadre de la manifestation "Zactivités zarboutan alon amizé". L'événement est gratuit. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Ce programme d’animations correspond pleinement à l’ambition de la municipalité pour les plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans. La ville souhaite en effet rendre les séniors acteurs de leur quotidien mais aussi de leur santé. Ces actions contribuent donc à la dynamique enclenchée autour du bien vieillir mais aussi à lutter contre l'isolement et la solitude.

Attention, pour y participer il faut absolument réserver au 02 62 45 76 55 ou au 06 92 77 74 60. N’hésitez pas à contacter ces deux numéros pour plus d’informations.

