Mardi 5 mai 2022, 191 Saint-Paulois recevaient la médaille du travail lors d'une cérémonie organisait au multiplex Ciné Cambaie de Saint-Paul. Reconnus pour leur ancienneté de service, mais aussi pour leur investissement, leur compétence professionnelle et leur dévouement constant tout au long de leur parcours professionnel, ces hommes et femmes ont reçu les médailles d'or, d'argent et de vermeil. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos - Ville de Saint-Paul)

Ils étaient ce jeudi 5 mai 2022, 191 récipiendaires de la médaille du travail :

57 agents sont décorés de la médaille d’argent, parmi eux, 18 femmes et 39 hommes.

52 agents sont décorés de la médaille de vermeil, parmi eux 27 femmes et 25 hommes.

Enfin, 82 agents ont reçu la médaille d’or, parmi eux 40 femmes et 42 hommes.

“Cette médaille récompense, chers employés municipaux, votre implication dans vos missions au quotidien, des missions d’intérêt général, dans les projets de la Commune. Aussi, la ville de Saint-Paul, ainsi que le conseil municipal et en mon nom propre, tenions à vous remercier. Vous qui avez été tant d’années au chevet du service public, à défendre ses valeurs fondatrices. L’intérêt général, la continuité du service, l’égalité de traitement et la neutralité. Des valeurs constitutionnelles que vous continuez, malgré le contexte socio-économique et sanitaire actuel, à garantir pour les citoyennes et citoyens de notre ville,” évoque le maire Emmanuel Séraphin lors de la remise de médaille.

