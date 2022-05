Du mercredi 4 au vendredi 6 mai 2022, les meilleures équipes hexagonales et ultramarines de raid multi sport UNSS se sont données rendez-vous à La Réunion afin de disputer le titre de champion de France. Durant leur séjour sur notre île, les 62 équipes mixtes de 4 élèves ont logé pendant neuf jours au camping de L'Hermitage Lagon. La compétition s'est achevée le samedi 7 mai 2022 avec la remise des médailles au camping. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : Ville de Saint-Paul)

Au total, 380 participants ont sillonné une grande partie du territoire, lors des épreuves sportives mais également au cours des visites culturelles programmées. Parmi elles, l’équipe du collège Jules Solesse que nous avions rencontré pendant leur préparation. Les jeunes sportifs se sont affrontés dans plusieurs disciplines : canyon, course d’orientation, “Kours la roue”, kayak, packraft, trail, VTT, épreuves combinées. Du Maïdo, au volcan, en passant par les rivières de l’Est, les collégiens ont profité pleinement de leur terrain de jeu grandeur nature.

“Vous avez pu évoluer au sein de notre magnifique île. Vous avez effleuré la beauté des paysages, la richesse de notre biodiversité , la richesse de nos cultures, mais également leur fragilité. J’espère que vous serez des ambassadeurs de La Réunion auprès de vos familles, amis et collègues chacun dans vos Régions respectives” indique l’élue Virginie Sallé, présidente de la SPL Tamarun et déléguée à la politique urbaine et sociale du bassin de vie de Saint-Gilles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul.