La ville de Saint-Paul en partenariat avec le service petite enfance et parentalité et la direction des sports des aires nautiques a mis en place plusieurs ateliers aquatiques dans les piscines à destination des jeunes parents et de leur(s) enfant(s) âgés de 8 mois à 4 ans. L'objectif : développer des actions transversales pour accompagner les jeunes parents dans leur nouveau rôle. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : Charlotte Boiron)

Plusieurs animations étaient proposées autour du répit parental (relaxation, de sophrologie dans l’eau).

Ainsi, plus de 300 familles ont pu bénéficier de ce projet innovant organisé sur trois matinées. Le but est d’initier le jeune enfant au milieu aquatique tout en permettant de favoriser sa motricité. Indépendamment de la notion de sécurité dans l’eau, ces actions sont avant tout une invitation à la découverte, une expérience partagée par l’enfant et son parent. Une source d’épanouissement, mais également un espace de liberté pour chaque enfant présent, porteur de handicap ou non.

L’eau apparaît comme un levier, un médian d’aide à la parentalité : apprendre à observer, jouer, communiquer et éprouver du plaisir avec son enfant. Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner le parent dans sa place de premier éducateur et renforcer la parentalité positive de chaque parent dans son rôle éducatif et bienveillant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul.