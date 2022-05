Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Cette année 2022, ce sont des élèves du lycée d'Évariste de Parny du bassin de vie de Plateau Caillou, qui prendront leur envol, direction la Belgique, pour représenter La Réunion durant les Jeux internationaux de la jeunesse du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2022 à Bruxelles. Coachée de près par deux professeurs d'éducation physique et sportive ( EPS ), Isabelle Chastain et Laurence Soldera, l'équipe est constituée de sept élèves du lycée. Trois filles, trois garçons et un reporter : Aubrée Michel, Marcia Pannetier, Théa Vallet Bardet, Mathéo Rivière, Ambroise Blanc, Hugo Smith, et Thomas Hoarau. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

