Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Samedi 14 mai 2022, Marie-Léonie Boristhene, originaire de la Saline-les-Hauts, a soufflé ses 100 bougies, entourée de sa famille, de ses amis et des élu(e)s Marie-Bernadette Mouniama-Cuvelier et Alexis Poinin-Coulin. Son enfance, Marie-Léonie ne l'a pas passée à l'école, mais dans les champs et à la maison pour aider ses parents. En 1952, elle épouse René-Jules Perrot. Ensemble, le couple a eu 6 enfants, 5 garçons et une fille. La vie leur enlèvera trois enfants. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

