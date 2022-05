Saint-Paul remporte pour la 22ème fois consécutive le Pavillon bleu. La Ville obtient ce label pour quatre de ses plages : Boucan Canot, Boucan Canot (piscine), les Roches Noires et l'Hermitage centre (la passe). Ce palmarès, dévoilé ce mardi 17 mai 2022 par Teragir, une association reconnue d'intérêt général, distingue 419 plages labellisées dans 197 communes de France. À La Réunion, cinq plages sont récompensées dont quatre pour la seule commune de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Saint-Paul)

"Ce Pavillon bleu constitue un label de tourisme durable remis chaque année aux communes mettant en œuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et de l’humain. Cette distinction valide donc la stratégie mise en place par la Municipalité dans ces différents domaines.

Cette labellisation s’appuie sur des critères complets et évolutifs, articulés autour de grandes thématiques (éducation et sensibilisation du public à l’environnement, à l’environnement général du site, à la gestion de l’eau et au milieu et gestion des déchets).

Le Pavillon bleu représente la garantie de retrouver des plages propres mais également de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité et d’actions de sensibilisation au développement durable. C’est aussi le signe d’un projet durable et d’un engagement de chaque instant.

Se rendre sur une plage labellisée, c’est opter pour un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de réduire les conséquences de la fréquentation humaine sur les éco-systèmes. L’enjeu reste de minimiser ces risques.

Des poubelles de tri sont mises à disposition pour valoriser les déchets. La présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. L’accessibilité et la sécurité de la baignade pour tous sont également prises en compte. Tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et la faune et la flore locales.

Le port de Saint-Gilles-les-Bains, géré par le Territoire de la Côte Ouest, reçoit également un Pavillon bleu."