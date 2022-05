Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Durant le week-end du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022, trois Saint-Paulois, Etienne Essob, Raphaël Mussard et David Essob ont été décorés de médailles d'or et d'argent lors du Grand prix fédéral d'haltérophilie 2022 à l'espace Léo Lagrange, à Wittenheim dans l'Est de la France. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : Ville de Saint-Paul)

