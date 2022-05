L'École de la 2ème chance Réunion organise une session de recrutements jeudi 19 mai 2022, de 8h30 à 12h, à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul. Cette association vise à accompagner des jeunes sans qualification et sans emploi vers l'insertion socio-professionnelle.

Ce dispositif mis en place par la Région Réunion, l’État et leurs partenaires, a pour but d’accompagner les jeunes Réunionnais âgés de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, vers une insertion sociale, citoyenne et professionnelle.

"L'E2CR attend jeudi 19 mai un public âgé moins de 26 ans, non diplômé, à la salle de conférence du front de mer à Saint-Paul. L'organisation précise qu'un seul critère est indispensable : la motivation" écrit l'association.

Entrée libre sur inscription au 0262 55 77 92.