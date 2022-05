Saint-Paul participe à la Fête de la Bretagne, organisée par l'Amicale Bretagne Réunion. Un événement se tient ce samedi 21 mai 2022 dans la Grotte du peuplement et un fest noz clôturera la journée à 18h. D'autres rendez-vous sont prévus sur le chemin pavé de Bellemène ce dimanche ou bien dans Mafate ce lundi. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photos : ville de Saint-Paul)

Un air de Bretagne va résonner à Saint-Paul ! Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, accueille à nouveau la Fête de la Bretagne, pilotée par l’Amicale Bretagne Réunion en partenariat avec la Municipalité.



La commune accompagne cette association pour mettre en lumière la culture Bretonne et Celtique. Cette occasion unique permet de valoriser les artistes, les musiciens et la culture de cette région Française.



Vouloir accueillir ce Festival démontre les ambitions élevées de Saint-Paul en matière culturelle. " Nous voulons faire de Saint Paul une ville attractive, dynamique, qui donne de l’espace à la créativité et aux talents de ce territoire. L’enjeu est de devenir une terre de festivals ", réaffirme avec force Suzelle BOUCHER, deuxième Adjointe aux Affaires culturelles.



La présentation de cet événement se tient en plein cœur du lieu historique de la Grotte du Peuplement au restaurant " Pirates ", l’une des deux rondavelles implantées sur place. La Grotte, lieu à haute valeur patrimoniale, emblématique de l’Histoire de note île, vibrera au rythme de la Bretagne ce samedi 21 mai.



Cela correspond aux ambitions qui visent à faire de Saint-Paul une terre des talents et des créativités. Présent aux côtés de l’élue, Philippe GUÉRIN, président de l’Amicale Bretagne Réunion, redit son immense joie de voir la Bretagne s’installer à nouveau à Saint-Paul.



" Avec cette édition 2022, on repart du bon pied. Le dernier Breizh kabar de Saint-Paul s’est tenu en 2013 sur le front de mer. Cela a donné naissance au duo entre Saodaj’ et Firmin Viry (interprété ensuite en Bretagne à Auray) ", explique celui qui jouera des instruments traditionnels ce samedi à la Grotte.



Par ailleurs, Saint-Paul, terre attractive et écologique, souhaite accompagner les acteurs économiques. L’enjeu est de les soutenir. C’est le sens de cet événement. " Une vraie bouffée d’oxygène " de l’aveu même des restaurateurs de la Grotte du Peuplement.



Un festnoz clôturera ce beau rendez-vous dès 18 heures. Le groupe B.A.C.K, spécialement venu de Quimper, se produira à Saint-Paul en compagnie de six groupes de musique.



Cette Fête de la Bretagne investira d’autres secteurs. Le but est de rayonner sur le territoire. Ce dimanche 22 mai, sur le chemin Pavé Bellemène, la famille GADO fera découvrir son maloya traditionnel à B.A.C.K à d’autres formations locales. L’Association sportive, culturelle et loisirs de Bellemène participera à ce moment de partage et d’échange.



La Bretagne ira également à Mafate le lundi 23 mai. Une dizaine de marmay du cirque de Marla recevra la visite de musiciens et de membres de l’Amicale Bretagne Réunion. L’occasion de découvrir les danses, les instruments et la gastronomie de Bretagne.



4 écoles de la Ville ont déjà bénéficié de ces animations. À Carosse, à Blanche-PIERSON à Plateau Caillou, au Ruisseau et à Eugène-DAYOT. Là-encore, l’enjeu est d’emmener la culture au plus près des jeunes générations. C’est toute la logique d’hyper-proximité culturelle une nouvelle fois déployée dans les Bassins de vie de Saint-Paul.



" Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, ce n’est pas qu’un slogan. Ce n’est pas qu’un label. C’est une ambition qui se décline chaque jour, partout et pour tous ", ajoute pour conclure l’Adjointe, Suzelle BOUCHER. Pour rappel, cette Fête est aussi soutenue par la Région Bretagne.